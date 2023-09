Leonard Brockhoff bekam nach seinem großen Tag ein Lob aus berufenem Munde. Wolfgang Budde, als Vorsitzender des Bezirks Weser-Ems und Chef des Kreises Delme-Hunte ein unbestrittener Fachmann in Sachen Leichtathletik, attestierte dem Mehrkämpfer ein „super Ergebnis“. Anlass der Anerkennung war der dritte Platz, mit dem der 17-Jährige, der eigentlich der Altersklasse U20 angehört, im elfköpfigen Feld der Männer die gemeinsamen Fünfkampf-Landesmeisterschaften der Verbände Niedersachsen und Bremen beendete. In vertrauter Umgebung, im Stadion an der Düsternortstraße, holte Brockhoff also Bronze für den Delmenhorster TV.

Der Aufstieg in die niedersächsische Spitze war einer der größten Erfolge in seiner jungen Karriere und die Krönung einer hervorragenden Saison. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte er. „Ich stand zuvor noch nie auf dem Podest.“ Zumindest nicht bei den Männern. In der Jugend dagegen gehört er schon lange zu den größten Talenten. Allein in diesem Jahr wurde er in vier Disziplinen Bezirksmeister, 2022 hatte er in der U18 bei den Landesmeisterschaften überraschend Silber im Weitsprung und Bronze im Fünfkampf geholt – und bei den Bezirksmeisterschaften dreimal Gold.

Im erwähnten Männerwettkampf vor der eigenen Haustür erwischte das DTV-Talent einen Start nach Maß, denn 6,22 Meter im Weitsprung bedeuteten Bestleistung. Im Anschluss daran warf er den Speer 43,98 Meter weit und legte die 200-Meter-Distanz in 24,20 Sekunden zurück. Der Diskus landete bei 28,95 Metern und im 1500-Meter-Lauf, fünfte und letzte Disziplin eines anstrengenden Tages, überquerte er die Ziellinie nach 5:11,70 Minuten. Mit 2748 Punkten landete Brockhoff hinter dem sieben Jahre älteren Marco Schulze von der SG Rodenberg (3155) und Jonathan Kulp von der LG Göttingen (3053) und deutlich vor Gustav Lange vom SC Kirchweyhe und Westerweyhe (2573).

Mit den Mitbewerbern beschäftigt sich Brockhoff, der während der Landesmeisterschaft erstmals bei einem Wettkampf über die 200 und 1500 Meter startete, im Vorfeld eines Meetings allerdings nicht intensiv. „Ich erreiche das, was ich kann“, betont der Youngster, der sich mit dem Platz auf dem Treppchen auch selbst überraschte.

Brockhoffs Lieblingsdiziplin? „Das wechselt“

Der gebürtige Delmenhorster, der für 2025 das Abitur anpeilt, machte vor rund zehn Jahren im DTV erste Bekanntschaft mit der Leichtathletik. „Ich hatte von Anfang an Spaß daran“, blickt er zurück. Er begann als Mittelstreckler, ehe er „vor drei bis vier Jahren“ den Mehrkampf favorisierte. Daran schätzt er insbesondere die Vielseitigkeit. Gibt es eine Lieblingsdisziplin? Antwort: „Das wechselt. Zur Zeit ist es der Speerwurf.“

Das Multitalent hat durchaus schon ein Auge auf den Zehnkampf geworfen, die Königsdisziplin der Leichtathletik, die in Delmenhorst aber unter den aktuellen Umständen nicht betrieben werden kann. „Stabhochsprung ist in Delmenhorst nicht möglich, sondern nur in Bremen oder Oldenburg“, sagt Brockhoff. „Aber auf Zehnkampf hätte ich Lust. Ich denke, ich hätte Spaß daran und für die Zukunft wäre es ein Ziel.“

Hallentraining im Winter

Die letzten Starts im Verlauf der Open-Air-Saison 2023 absolvierte Brockhoff, der froh darüber ist, dass er in diesem Jahr von Verletzungen verschont blieb, am Samstag in Stuhr-Moordeich, wo er zu den Teilnehmern der Altersklasse U20 gehörte. Beim Speerwurf brachte er es auf 40,68 Meter und für die 200 Meter benötigte er in neuer Bestzeit 24,12 Sekunden. Nach den Herbstferien wechselt der 17-Jährige vom Stadion in die Halle, wo Aufbautraining auf dem Programm steht. „Konkrete Pläne“ für das nächste Jahr habe er noch nicht, informiert er.