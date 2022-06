Rund 160 Mannschaften traten bei der 42. Auflage des Delmenhorster Pfingst-Volleyballturniers an. Hier eine Szene aus dem Spiel 4 Memmen und 1 Blinder gegen Bierkönig. FOTO: Rolf Tobis 42. Pfingstturnier der VG Von Blankenese bis hinter Delmenhorst – Volleyballer feiern Sportfest Von Jan von Holt | 06.06.2022, 20:52 Uhr

Nach zwei Jahren Pause machte das große Pfingst-Volleyballturnier am Wochenende wieder Station in Delmenhorst. Was davon in Erinnerung bleibt und wie das Fazit des Orga-Teams ausfällt.