Adine Abdulsabor (rechts) spielt mit dem Delmenhorster TB in der 1. Kreisklasse eine gute Saison. FOTO: Rolf Tobis Sportanlage soll aufgewertet werden Delmenhorster TB hat nicht nur auf dem Platz viel vor Von Daniel Niebuhr | 06.04.2022, 20:38 Uhr

Große Pläne am Kleinen Meer: Der Delmenhorster TB will zurück in die Fußball-Kreisliga und die Probleme auf der Sportanlage lösen.