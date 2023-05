Behzad Rasuli (links) gewann mit dem Delmenhorster TB das Stadtduell beim TuS Hasbergen um Tarek Lerbs. Foto: Rolf Tobis up-down up-down 1. Kreisklasse Delmenhorster TB nach irrer Aufholjagd plötzlich auf Aufstiegskurs Von Daniel Niebuhr | 10.05.2023, 16:12 Uhr

Vor zwei Monaten noch abgeschlagen, jetzt auf einem Aufstiegsplatz: Der Delmenhorster TB stürmt in der 1. Kreisklasse unverhofft von Sieg zu Sieg. Größter Stolperstein auf dem Weg in die Kreisliga könnte eine Lücke in der Ausschreibung werden.