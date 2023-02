Die Dienstagsgruppe „Kids“ der Ju-Jutsu-Abteilung des Delmenhorster TV. Foto: Ralf Bühring up-down up-down DTV erhält Gütesiegel Ju-Jutsu-Verband bescheinigt Delmenhorster TV gute Jugendarbeit Von Jan von Holt | 06.02.2023, 16:42 Uhr

Die Ju-Jutsu-Abteilung des Delmenhorster TV stellt regelmäßig ihre gute Jugendarbeit unter Beweis. So auch in diesem Jahr, was vom Deutschen Ju-Jutsu-Verband entsprechend gewürdigt wurde.