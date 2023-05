Lolita Brzczinska, die für die Delmenhorster Tanzschule Beuss antritt, hat sich für die Deutsche Meisterschaft in dem Wettbewerb Dance4Fans qualifiziert. Foto: Tanzschule Beuss/Anna Adler up-down up-down Tanz-Wettbewerb in Heiligenhaus Delmenhorsterinnen überzeugen Wertungsrichter und ihre Trainerin Von Lars Pingel | 07.05.2023, 16:14 Uhr

Aktive der Delmenhorster Tanzschule Beuss haben an einem Dance4Fans-Wettbewerb in Heiligenhaus teilgenommen. So schnitten sie ab.