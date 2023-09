Handball-Saison 2023/24 Deshalb will der Oberligist HSG Delmenhorst Vorletzter werden Von Klaus Erdmann | 01.09.2023, 07:05 Uhr Soll in der Handball-Saison 2023/24 der Führungsspieler in einer jungen Delmenhorster Oberliga-Mannschaft sein: HSG-Routinier Jörn Janßen. Foto: Rolf Tobis up-down up-down

Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst empfangen zum Start der Saison 2023/24 den TV Schiffdorf in der Stadionhalle. So gehen sie die Partie an.