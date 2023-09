Bereits die zweite Partie der Saison 2023/24 gilt für die Oberliga-Tischtennisspieler des TV Hude als wichtiger Gradmesser im Hinblick auf ihr Ziel. Sie treten am Samstag, 30. September, ab 15.30 Uhr beim Aufsteiger ATSV Habenhausen an. Die Huder wollen in der Abschlusstabelle Rang sieben belegen. Dies würde am Serienende den direkten Klassenverbleib bedeuten. Auf diesem Weg ist ein Sieg an den Tischen des „Außenseiters der Liga“ fast schon Pflicht, denn der ATSV ist die Mannschaft mit dem geringsten QTTR-Durchschnitt (Maßzahl für die Spielstärke) aller Oberligisten.

TV Hude ist gewarnt

„Normalerweise sind wir das stärke Team“, sagt Hudes Betreuer Thomas Stakemeier: „Aber eine Garantie gibt es nicht, schon gar nicht im ersten Heimspiel für einen Aufsteiger mit seinen Fans im Rücken. Wir müssen unsere Leistung abrufen.“ Der Saisonauftakt verlief für beide Mannschaften ernüchternd. Sie verloren jeweils mit 0:10. Während der TVH mit drei Ersatzspielern beim Titelanwärter SC Marklohe unter die Räder kam, erhielt die Aufstiegseuphorie des ATSV bei Eintracht Bledeln II einen Dämpfer. Sorgen beim Gegner interessieren die Huder allerdings nicht. Sie wollen am Samstag beide Zähler holen, egal wie.