Videoanruf beim verletzten Kapitän, dem Ex-Oldenburger Karsten Tadda: Die Telekom Baskets Bonn um TJ Shorts feierten in Ludwigsburg den Einzug in die Finalserie der Playoffs der Basketball-Bundesliga. Foto: imago images/Eibner up-down up-down Finalserie der Basketball-Bundesliga Die ewigen Zweiten aus Ulm und Bonn wollen endlich strahlende Sieger werden Von Torben Rosenbohm | 06.06.2023, 16:15 Uhr

In seiner Kolumne schreibt Torben Rosenbohm exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ über die Basketball-Bundesliga. In der Finalserie der Playoffs treffen zwei Teams aufeinander, die dort so gut wie niemand erwartet hätte.