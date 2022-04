Der SV Atlas Delmenhorst läuft am Gründonnerstag bei Weiche Flensburg auf. FOTO: imago images/Claus Bergmann Regionalliga-Spiel in Flensburg Die historische Busfahrt des SV Atlas Delmenhorst Von Daniel Niebuhr | 13.04.2022, 18:16 Uhr

Der SV Atlas spielt in der Fußball-Regionalliga am Gründonnerstag bei Weiche Flensburg – und reist dafür so weit wie noch nie ein Delmenhorster Herrenteam zu einem Punktspiel. Die Ansetzungen bringt Probleme mit sich, der Club wird die Busfahrt aber zu nutzen wissen.