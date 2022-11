In dieser Saison bisher achtmal erfolgreich: Stürmer Dimitrios Ferfelis von Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene Dimitrios Ferfelis auf Platz acht und noch zwei Kreisliga-Spiele und | 25.11.2022, 09:43 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 25.11.2022, 09:43 Uhr

Bevor es in die Winterpause geht, steigen in der Fußball-Kreisliga an diesem Wochenende noch zwei Spiele, auch mit Delmenhorster Beteiligung. Und bei den Altsenioren des SV Tur Abdin ereignete sich Kurioses.