Niklas Bädjer (links) und der TuS Heidkrug stecken ebenso im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga wie Lennart Osterloh mit dem SV Atlas Delmenhorst II. FOTO: Rolf Tobis Atlas II, SV Baris, TuS Heidkrug Drei Delmenhorster Clubs im verrückten Bezirksliga-Abstiegskampf Von Daniel Niebuhr | 23.04.2022, 16:16 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga haben der SV Baris Delmenhorst, der SV Atlas II und der TuS Heidkrug am Sonntag Heimspiele. Die Lage in der Abstiegsrunde ist unübersichtlich.