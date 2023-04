Sechs Aktive des Delmenhorster FC und des TuS Heidkrug haben an den Norddeutschen O35-Meisterschaften 2023 in Potsdam teilgenommen. Symbolfoto: imago images/GEPA pictures up-down up-down Norddeutsche Meisterschaften 2022/23 Drei Badmintonspieler des Delmenhorster FC für Deutsche Meisterschaft qualifiziert Von Klaus Erdmann | 26.04.2023, 08:30 Uhr

Badmintonspieler des Delmenhorster FC und des TuS Heidkrug haben an den Norddeutschen Meisterschaften 2023 in Potsdam teilgenommen. So schnitten sie ab.