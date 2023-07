Die Triathleten in Stuhr beim Start im 21 Grad warmen Silbersee. Foto: Richard Schmid up-down up-down Über 600 Sportler in Stuhr Ehrenamtler bewahren 28. Silbersee-Triathlon vor einer Absage Von Richard Schmid | 31.07.2023, 20:41 Uhr

Vor Beginn des 28. Silbersee-Triathons am Sonntag in Stuhr hatten die Helfer alle Hände voll zu tun. Die Arbeit hatte sich am Ende gelohnt.