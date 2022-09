Stehen sich in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals gegenüber: Der SV Tur Abdin um Michael Sen (links) und der SV Atlas Delmenhorst II mit Dominik Entelmann. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Bezirkspokal Ein Delmenhorst-Derby unter Strom: Tur Abdin empfängt SV Atlas II Von Lennart Bonk | 20.09.2022, 15:15 Uhr

Derby-Time in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals: So geht der SV Tur Abdin das Duell gegen SV Atlas Delmenhorst II an.