Blieben in einem A*-Springen des Agravis-Cups 2022 in Oldenburg fehlerfrei: Dörte Kruse (Elmeloher RC) und ihr Wallach Escudero. Foto: Lars Pingel up-down up-down Agravis-Cup 2022 Elmeloherin Dörte Kruse reitet mit Escudero auf den dritten Platz Von Lars Pingel | 28.10.2022, 21:22 Uhr

Springreiterinnen aus dem Kreisverband Delmenhorst sind beim Agravis-Cup 2022 in Oldenburg in die Platzierungen geritten. Die Huderin Svenja Hempel bot in der Youngster Tour mit Coockie eine gute Leistung.