Dominik Schmidt (links) und Nico Matern warten noch auf den ersten Sieg mit dem SV Atlas Delmenhorst. FOTO: Daniel Niebuhr Fußball-Regionalliga Endet die „nervige“ Flaute des SV Atlas Delmenhorst gegen den VfB Lübeck? Von Daniel Niebuhr | 22.04.2022, 16:27 Uhr

Erst ein Tor 2022, noch kein Sieg in der Meisterrunde der Fußball-Regionalliga: Der SV Atlas Delmenhorst will gegen den VfB Lübeck zurück in die Erfolgsspur.