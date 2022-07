Im Delmenhorster Hardball Café findet das Pool-Billard-Turnier „9-Ball-Open 2022“ statt (Symbolbild). FOTO: imago images / Patrick Wichmann up-down up-down Es sind noch Plätze frei 9-Ball-Open: Erstes Billard-Turnier in Delmenhorst seit drei Jahren Von Lars Pingel | 26.07.2022, 15:38 Uhr

Im Hardball Café an der Cramerstraße in Delmenhorst werden am 31. Juli die „9-Ball-Open 2022“ ausgetragen. Maximal 64 Billardspieler können teilnehmen.