Jonas Franz will den ABC Delmenhorst in die 2. Bundesliga führen. FOTO: Daniel Niebuhr Nach Titel in Bowling-Landesliga Ex-Nationalspieler Jonas Franz will mit ABC Delmenhorst in die 2. Liga Von Daniel Niebuhr | 27.04.2022, 11:47 Uhr

Jonas Franz war der erste Bowling-Nationalspieler aus Delmenhorst, 13 Jahre später will er den ABC in die 2. Bundesliga führen. In der Landesliga hat kein Delmenhorster mehr Pins umgeworfen als er.