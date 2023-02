Fünf Clubs und ein spannendes Rennen: Trainer Rolf von Lien (rechts) blickt mit Falkenburg als Spitzenreiter auf die Konkurrenz – unter anderem Wildeshausen III um Marcel Hesselmann (oben links) und Heidkrug II mit Igor Harkovski (links unten). Foto: Rolf Tobis up-down up-down Gedränge in der Kreisklasse Falkenburg, Tungeln und Co.: Das engste Aufstiegsrennen in Niedersachsen Von Daniel Niebuhr | 23.02.2023, 10:00 Uhr

Keine Liga in Niedersachsen ist an der Spitze so dicht beieinander wie die 1. Kreisklasse Oldenburg-Land/Delmenhorst. Fünf Teams liegen nahezu gleichauf, alle schreiben ihre eigene Geschichte. Falkenburg und Wildeshausen III träumen von etwas Einmaligem, Kleinenkneten von später Wiedergutmachung.