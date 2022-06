Fanclubs des Bundesliga-Aufsteigers Werder Bremen zeigen in Delmenhorst, wie gut ihre Mitglieder Fußballspielen können. Der OWFC Stars richtet ihre Meisterschaft aus. FOTO: imago images/Eibner (Symbolfoto) OWFC Stars richtet Turnier aus Fanclubs von Werder Bremen kicken in Delmenhorst um Meisterschaft Von Lars Pingel | 02.06.2022, 14:15 Uhr

Der OWFC Stars richtet am Samstag in Delmenhorst die Meisterschaft der Fanclubs von Werder Bremen aus. 18 Mannschaften treten an.