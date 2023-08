Das DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli hat dem SV Atlas Delmenhorst trotz der 0:5-Niederlage eine Menge Prestige und viel Lob eingebracht, eine unerfreuliche Randgeschichte fand am Mittwoch aber auch ihre Fortsetzung. Gästefans aus der Ultra-Szene hatten während der Partie in Banner mit der Aufschrift „Euer einziger Kult sind eure Nazis – Atlas abschaffen“ gezeigt und damit die Delmenhorster verärgert. Atlas sprach in einer Erklärung von einer „mindestens unangemessenen“ Wortwahl und nannte es „widerwärtig“, dass im Zusammenhang mit Nationalsozialismus von abschaffen die Rede war.

St. Pauli reagierte nun seinerseits. Der Zweitligist fand die Delmenhorster Formulierung wiederum überzogen. „Was die Pressemitteilung betrifft, stellen wir fest, dass aus unserer Sicht nicht ein Plakat in einer Fankurve das Problem ist, sondern die Anwesenheit von Rechtsextremen“, sagte Vereinssprecher Patrick Gensing in der „Hamburger Morgenpost“. In den Sozialen Medien waren zuvor Fotos bekannter Männer aus der rechten Szene aufgetaucht, die beim Spiel im Stadion waren. Atlas hatte darauf verwiesen, dass sich niemand „auffällig oder in der Tedenz rechtradikal“ verhalten hätte: „In einem solchen Fall würde der SV Atlas selbstverständlich aktiv werden.“

Gensing sprach Atlas im Namen des FC St. Pauli allerdings auch Anerkennung aus „für die Organisation des Spiels und die gezeigte Gastfreundschaft. Wir wurden freundlich von den Offiziellen aufgenommen.“ Auch Fans der Hamburger hatten sich bei den Delmenhorstern bedankt.