Das Damenteam des HC Delmenhorst muss noch lange warten, ehe es in die Feldsaison 2022/23 startet. Symbolfoto: imago images/Sportfoto Zink up-down up-down Feldsaison 2022/23 im Hockey Frauenteam des HC Delmenhorst muss auf erstes Saisonspiel lange warten Von Klaus Erdmann | 11.10.2022, 10:14 Uhr

Die Hockeyspielerinnen des HC Delmenhorst eröffnen die Feldsaison 2022/23 erst am 23. April. Zuvor treten sie in der Halle an.