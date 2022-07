Glückwunsch zum Landestitel 2022: Janne Sosath-Hahn, Präsidentin des Reitverbands Oldenburg, zeichnete Nina Sue Neumann (RV Ganderkesee) aus. Diese gewann mit Bella Rouge in Rastede das Finale der Junioren. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Oldenburger Landesturnier 2022 Ganderkeseerin Nina Sue Neumann verteidigt in Rastede den Titel Von Lars Pingel | 24.07.2022, 12:44 Uhr

Nina Sue Neumann, Dressurreiterin des RV Ganderkesee, ist Oldenburger Meisterin 2022 in der Altersklasse Junioren. Sie gewann am letzten Tag des Landesturniers in Rastede den ersten Titel für den Kreisverband Delmenhorst.