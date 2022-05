In guter Form: Sandra Auffarth vom RV Ganderkesee und ihr Wallach Quirici H (hier im Turnier des RV Höven). FOTO: Lars Pingel Pferdefestival Redefin 2022 Ganderkeseerin Sandra Auffarth gelingen einige Null-Fehler-Runden Von Lars Pingel | 17.05.2022, 18:34 Uhr

Sandra Auffarth, die für den RV Ganderkesee startet, zeigte in Springprüfungen des „Pferdefestivals 2022“ in Redefin starke Leistungen. Sie trat dort im Youngster-Cup sowie in der Mittleren und der Großen Tour an.