Sandra Auffarth, Vielseitigkeitsreiterin des RV Ganderkesee, hat Rosveel (hier in Luhmühlen) im niederländischen Boekelo für das nächsthöhere Prüfungsniveau qualifiziert. Foto: Lars Pingel up-down up-down Vielseitigkeit 2022 in Boekelo Ganderkeseerin Sandra Auffarth und Rosveel krönen starke Saison Von Lars Pingel | 11.10.2022, 17:00 Uhr

Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffarth, die für den RV Gandekesee startet, ist mit dem erst neunjährigen Wallach Rosveel in der internationalen Prüfung in Boekelo Neunte geworden. Sie half so dabei, den Sieg in der FEI-Nationenpreisserie zu sichern.