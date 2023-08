EM 2023 in der Vielseitigkeit Ganderkeseerin Sandra Auffarth und Viamant du Matz starten in Frankreich Von Lars Pingel | 09.08.2023, 10:00 Uhr Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) und Viamant du Matz (hier beim CHIO in Aachen) starten bei der Europameisterschaft 2023 in Le Pin-au-Haras. Foto: imago images/Stefan Lafrentz up-down up-down

Am Mittwoch, 8. August, beginnt in Le Pin-au-Haras in Frankreich die Europameisterschaft 2023 der Vielseitigkeitsreiter. Mit dabei sind Sandra Auffarth und ihr Wallach Viamant du Matz vom RV Ganderkesee.