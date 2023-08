Der RV Ganderkesee kommt aus dem Jubeln in diesem August gar nicht mehr heraus. Nachdem die ehemalige Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth bei der Vielseitigkeits-EM in Le Pin-au-Haras schon zweimal auf dem Podest gestanden hatte, legte nun Tabea-Marie Meiners bei der Amateur-Ausgabe nach. Die 25-Jährige holte bei der inzwischen FEI European Cup genannten Europameisterschaft der ländlichen Vielseitigkeit im schwedischen Segersjö im Einzel die Silbermedaille und führte das deutsche Team zu Bronze. „Es war ein ergreifendes Erlebnis in einem tollen Team“, schwärmte Meiners.

Dabei verpasste sie auf dem von ihrem Vater gezogenen Luc M, der auch Ludwig gerufen wird, den Europameistertitel in beiden Wertungen nur hauchdünn. Im Einzel standen bei der Ganderkeseerin, die vom elterlichen Hof in Hollen inzwischen nach Lastrup gezogen ist, 44,5 Minuspunkte auf dem Konto. Sieger Robbe Verelst aus Belgien auf Minos van de Brem hatte nur 0,7 Zähler weniger gesammelt. Bronze gewann Annika Möritz aus Hartmannsdorf-Reichenau mit Jamira mit 45,4 Punkten. Mit der deutschen Mannschaft, zu der – anders als bei den Profis – sechs Paare gehörten, stand Meiners bei 276,41 Zählern. Belgien auf Platz eins hatte 274,47, die Niederlande auf Rang zwei 274,71. Auf Rang vier weit hinter Deutschland folgte Finnland (325,74).

Die deutsche Equipe hatte sich im Trainingslager auf Gestüt Tasdorf auf die ländliche EM vorbereitet, die bereits seit 1953 ausgetragen wird. „Es hat schon sehr viel Spaß gemacht mit allen“, berichtete Meiners. Zunächst präsentierte sich das Team, zu dem neben Meiners und Möritz auch Konstantin Harting (Königswinter) mit Caspara, Laura Jahn (Neu Duvenstedt) mit Sööte Deern, Anna Haag (Nördlingen) mit Little Caterpillar und Nicholas Goldbeck (Bargteheide) mit Chintano gehörten, in einer gemeinsamen Dressur und setzte sich an die Spitze, die in der Einzeldressur verteidigt werden konnte. Möritz führte da noch mit 29 Punkten, Meiners (32,9) war Elfte. „Luc hat sich aber super konzentriert“, erzählte sie.

Deutsches Pech im Gelände

Im Gelände wurde das Feld mächtig durcheinander gewirbelt. Mit Beginn der Prüfung regnete es wie aus Kübeln, wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung berichtete. Zwei deutsche Paare kamen gar nicht ins Ziel: Laura Jahn gab unterwegs auf und Titelverteidiger Nicholas Goldbeck kam am drittletzten Sprung zu Fall und schied aus, womit die beiden deutschen Streichergebnisse feststanden. Am selben Hindernis kassierte auch Anna Haag einen Abwurf. Mit einem weiteren Vorbeiläufer erhöhte das den Kontostand der deutschen Mannschaft neben den Zeitfehlern auch um 20 Hindernisstrafpunkte. Meiners dagegen zeigte den zweitbesten Ritt und kassierte nur 11,6 Zeitstrafpunkte. „Trotz des Regens hat Luc sich richtig wohlgefühlt und ist auch nicht gerutscht. Ich konnte am Ende das Tempo sogar erhöhen“, lobte sie ihren 16-jährigen Oldenburger. „Die Veranstalter haben sich auch sehr bemüht, die Absprungstellen kontinuierlich zu präparieren und sicher zu machen.“

Meiners und Luc M behalten im Springen die Nerven

Deutschland um die Mannschaftsführer Roger Böckmann und Roland Harting lag vor dem abschließenden Springen noch auf Rang zwei mit Titelchance, doch Haag blieb vom Pech verfolgt und handelte sich 28 Strafpunkte ein – zu viele, um nach Gold zu greifen. Konstantin Harting, Meiners und Möritz blieben fehlerfrei, zogen an Belgien und den Niederlanden aber nicht mehr vorbei. „Auch im Springen war Luc richtig gut drauf und ist den Parcours fehlerfrei gesprungen“, berichtete Meiners. Das war auch nötig, um es auf das Podium zu schaffen: Harting auf Rang vier lag nur um 1,7 Punkte zurück.

Für Meiners ging es am Sonntag – mit einem Zwischenstopp – wieder in ihr Zuhause nach Lastrup, wo sich Luc auf eine entspanntere Zeit freuen kann: „Er hat jetzt erst einmal Pause.“