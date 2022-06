Neuzugang Ousman Touray (rechts) holte beim ersten Testspiel des SV Atlas Delmanhorst beim SV Wilhelmshaven einen Elfmeter heraus. FOTO: Daniel Niebuhr up-down up-down Fußball-Regionalliga Geht der SV Atlas Delmenhorst gestärkt aus dem Rekord-Umbruch hervor? Von Daniel Niebuhr | 29.06.2022, 15:59 Uhr

Regionalligist SV Atlas Delmenhorst muss in diesem Sommer so viele Spieler ziehen lassen wie noch nie – könnte aber aus der Not eine Tugend machen. Bei manchem Ligarivalen ist der Umbruch sogar noch größer.