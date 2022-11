Der TV Jahn Delmenhorst ging beim SV Achternmeer (blaue Trikots) zwar in Führung, verlor aber noch. Foto: Christoph Kulhoff up-down up-down Fußball-Kreisliga Gemeinde Wardenburg bringt TV Jahn Delmenhorst kein Glück Von Daniel Niebuhr | 07.11.2022, 10:10 Uhr

Die Kreisliga-Fußballer des TV Jahn Delmenhorst staruchen in Woche der Wahrheit zweimal in vier Tagen in der Gemeinde Wardenburg. In der Trainerfrage geht es dafür voran.