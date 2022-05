Thomas Schuetzmann (am Ball) musste mit dem TV Neerstedt an diesem Wochenende zweimal auswärts ran. Dabei gab es Licht und Schatten (Archivbild). FOTO: Rolf Tobis Sieg und Niederlage in der Verbandsliga Gemischtes Wochenende für die Handballer des TV Neerstedt Von Heinz Quahs | 15.05.2022, 22:01 Uhr

Doppeleinsatz für die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt an diesem Wochenende, zweimal auswärts: Der Auftakt in Neuenhaus lief gut, die zweite Runde in Bergen dann weniger.