Die weibliche D-Jugend des TSV Ganderkesee wurde souverän Meister der Handball-Regionsliga. Foto: TSV Ganderkesee/Jansen up-down up-down Titel und Vizemeisterschaften Handballer des TSV Ganderkesee werden im Nachwuchs immer stärker Von Daniel Niebuhr | 07.06.2023, 20:12 Uhr

Der TSV Ganderkesee schreibt im Handball selten die großen Schlagzeilen, ist in der Jugend jedoch wieder eine feste Größe geworden. Nach einer hervorragenden Saison bleiben die Ziele in B-, C- und D-Jugend wohltuend realistisch.