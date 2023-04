Der Vorsprung für Johan Hannink (links) und Tabellenführer TV Munderloh schmilzt. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Fußball-Kreisliga OL-Land/Delmenhorst Harpstedter TB pirscht sich an den TV Munderloh heran Von Jan von Holt | 24.04.2023, 14:58 Uhr

Der Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga wird in der Fußball-Kreisliga zunehmend zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch im Abstiegskampf hat sich die Lage am letzten Wochenende verändert.