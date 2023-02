Die Hockeyspielerinnen des HC Delmenhorst verkauften sich beim DTV Hannover lange teuer. Trotzdem verloren sie das Aufstiegsspiel zur Oberliga. Symbolfoto: Rolf Tobis up-down up-down Aufstiegsspiel zur Oberliga HC Delmenhorst muss sich beim DTV Hannover geschlagen geben Von Klaus Erdmann | 27.02.2023, 18:00 Uhr

Die Hockeyspielerinnen des HC Delmenhorst treten auch in der nächsten Hallensaison 2023/24 in der Verbandsliga Bremen an. Sie verloren das Aufstiegsspiel zur Oberliga beim DTV Hannover.