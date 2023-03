Wollen sich auch gegen die HG Jever/Schortens durchsetzen: die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst um Norman Lachs (beim Wurf). Foto: Rolf Tobis up-down up-down Handball-Landesliga Männer 2022/23 Heimspiele für HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und HSG Delmenhorst II Von Heinz Quahs | 09.03.2023, 16:30 Uhr

Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg treten am 19. Spieltag 2022/23 zu Hause an. Die TS Hoykenkamp ist in fremder Halle gefordert.