Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst treten innerhalb von vier Tagen zweimal im heimischen Stadion an der Düsternortstraße an: Zunächst geht es am Samstag, 30. September, ab 16.30 Uhr gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen um Oberliga-Punkte. Am Dienstag, 3. Oktober, wird dort ein Platz im Halbfinale des Landespokals – Wettbewerbszweig der Amateure – vergeben: Ab 14 Uhr trifft der SVA auf seinen Ligarivalen Kickers Emden. „Wir hoffen in beiden Spielen auf eine tolle Kulisse“, heißt es in einer Atlas-Mitteilung.

Keine Tickets für Gästeblock im Vorverkauf

Der Verkauf der Eintrittskarten für das Viertelfinale des NFV-Pokals habe bei den bekannten Vorverkaufsstellen begonnen, teilte Atlas weiter mit. Dies sind Intersport Strudthoff (Lange Straße), das Toyota-Autohaus Engelbart (Hasporter Damm), das Sportzentrum Workout (Stedinger Straße) und die Gaststätte Jan Harpstedt (Hasporter Damm). Der SVA erklärte außerdem, dass für die Partie im Landespokal Dauerkarten (Stadion/16er) keine Gültigkeit haben. Und: Tickets für den Gästeblock der Partie gegen Emden werden nur am Spieltag verkauft.

Fantrennung für Pokalspiel

Für das Pokalspiel wird es „eine Fantrennung“ geben, berichtet der SV Atlas: Anhänger von Kickers Emden erhalten über den Zugang an der Düsternortstraße Zutritt ins Stadion, Atlas-Fans über den Eingang am Hasporter Damm.