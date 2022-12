Trainer Jonas Meissner steht mit der HSG Delmenhorst II nach wie vor an der Schwelle zur Abstiegszone. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Handball-Landesliga Männer Hoykenkamp kann Schützenhilfe für die HSG Delmenhorst II leisten Von Heinz Quahs | 09.12.2022, 13:00 Uhr

In der Handball-Landesliga Nord der Männer sind am Wochenende noch mal alle drei Teams aus Delmenhorst und der Region gefordert. So ist die Lage vor Weihnachten.