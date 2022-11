Nicole Howe (am Ball) liegt mit der HSG Delmenhorst in der Handball-Landesliga abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Archivfoto: Rolf Tobis up-down up-down Handball-Landesligen HSG Delmenhorst wartet weiter auf den ersten Punktgewinn Von Heinz Quahs | 28.11.2022, 16:35 Uhr

Auch im achten Spiel gibt es für die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst nichts Zählbares. Und die Handballer der TS Hoykenkamp zeigten ein „katastrophales Spiel“. So liefen die Spiele in den Handball-Landesligen Nord der Männer und Frauen am Wochenende.