Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg um Carsten Jüchter möchte gegen den TvdH Oldenburg II in eigener Halle den dritten Sieg im dritten Saisonspiel 2022/23 einfahren. Auch die TS Hoykenkamp und die HSG Delmenhorst II sind in Heimspielen gefordert. Archivfoto: Rolf Tobis Handball-Landesliga 2022/23 der Männer Heimspiele für HSG Grüppenbühren, HSG Delmenhorst II und TS Hoykenkamp Von Heinz Quahs | 23.09.2022, 07:00 Uhr

Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg, der HSG Delmenhorst II und der TS Hoykenkamp treten auf heimischen Parkett an. So gehen sie die Partien an.