Katharina Dunkel (links) und die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg sammelten wichtige Zähler im Kellerduell gegen den HC Bremen um Finia Kriete. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Handball-Landesliga HSG Grüppenbühren/Bookholzberg wahrt Chance auf Klassenerhalt Von Heinz Quahs | 24.04.2023, 19:00 Uhr

So liefen die Spiele der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und der HSG Delmenhorst in der Handball-Landesliga der Frauen am Wochenende.