Bernd Spille, Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg, will nach zwei Siegen zu Beginn der Saison 2023/24 auch das dritte Spiel in Folge gewinnen. Sein Team trifft am Samstag, 9. September (19.30 Uhr, Halle an der Justus-von-Liebig Straße), in Dorfmark auf die HSG Heidmark, die in der vergangenen Spielzeit in der Oberliga Niedersachsen den dritten Platz belegte. In dieser Saison spielt die Mannschaft in der Nordsee-Staffel. Ihre bisher einzige Partie hat sie gegen Werder Bremen II mit 31:20 klar gewonnen. „Heidmark ist sehr heimstark, verfügt über einen starken Rückraum und ist sehr effizient am Kreis. Das müssen wir in den Griff bekommen“, betont Spille.

HSG Hude/Falkenburg erwartet enge Partie

Da in Heidmark ohne die für Hude/Falkenburg gewohnte „Backe“ (Haftmittel für den Ball) gespielt werde, habe es extra Trainingseinheiten ohne diese gegeben, sagt Spille. „Es wird sicherlich ein enges Spiel mit wechselnden Führungen, aber am Ende wollen wir als Sieger vom Platz gehen“, so der Coach von Hude/Falkenburg.