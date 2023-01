Mit Entschlossenheit die nächsten zwei Punkte einfahren: Kim Sanders möchte mit der HSG Hude/Falkenburg am Sonntag die kleine Siegesserie in der Oberliga ausbauen. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Handball-Oberliga Frauen HSG Hude/Falkenburg trifft auf die „Mannschaft der Stunde“ Von Richard Schmid | 20.01.2023, 13:53 Uhr

Für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg läuft es seit drei Heimspielen sehr gut. Das soll auch in der vierten Partie in Ganderkesee in Folge gegen den Tabellenzweiten nun so bleiben.