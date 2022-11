Hasan Bakri (links) vom TV Jahn musste sich Marlon Löffler vom RSC Hamburg geschlagen geben. Foto: Richard Schmid up-down up-down Boxabend in der Jahnhalle Jahn Delmenhorst lässt nach Corona-Pause wieder die Fäuste fliegen Von Richard Schmid | 07.11.2022, 19:45 Uhr

Mehr als 30 Boxer stiegen am Samstag beim TV Jahn Delmenhorst in den Ring. Für die Kämpfer der Gastgeber lief es dabei nicht ganz so rund. Bei den Sparringskämpfen sorgte ein ungleiches Duell für Kontroversen.