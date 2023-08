Ironman 70.3 in Dusiburg Jannik Ulbrich vom LC 93 Delmenhorst erreicht eigens gesetztes Ziel Von Jan von Holt | 17.08.2023, 19:41 Uhr Jannik Ulbrich auf dem 45 Kilometer langen Rundkurs in Duisburg, der zweimal absolviert werden musste. Foto: LC 93/Meyer up-down up-down

Beim Ironman 70.3 in Duisburg ist Jannik Ulbrich über die Mitteldistanz an den Start gegangen. So lief der Wettbewerb für den Sportler des LC 93 Delmenhorst.