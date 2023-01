B-Jugend-Trainer Torsten Flügger gehört mit seinem JFV Delmenhorst zu den ranghöchsten Teams in Lutten. Foto: Rolf Tobis up-down up-down Bezirk Weser-Ems Teams des JFV Delmenhorst bei Futsal-Turnieren in Lutten gefordert Von Klaus Erdmann | 27.01.2023, 16:26 Uhr

Zwei Mannschaften des Jugendfördervereins sind an diesem Wochenende bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften in Lutten am Start. Es winkt jeweils die Quali zur Niedersachsenmeisterschaft.