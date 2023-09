Nach Wiederaufstieg Jugend des Delmenhorster Schachklubs in der Bundesliga mehr als ein Underdog Von Daniel Niebuhr | 23.09.2023, 13:49 Uhr Das Jugendteam des Delmenhorster SK um Luc Eitel (links) und Erik Pahl tritt in der Bundesliga an. Foto: DSK/Hurrle up-down up-down

Der Delmenhorster Schachklub startet am Sonntag in die Jugend-Bundesliga – wenn bei einer Bombenentschärfung alles gut geht. Der Landesmeister meldet sich nach dem Aufstieg auch in einer anderen illustren Gesellschaft zurück.