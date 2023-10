Handball-Oberliga Frauen HSG Hude/Falkenburg gerät in einen kleinen Abwärtsstrudel Von Richard Schmid | 08.10.2023, 16:40 Uhr Melissa Steinhoff (links) und die HSG Hude/Falkenburg warten jetzt seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Archivfoto: Richard Schmid up-down up-down

In einem ausgeglichenen Spiel in Lüneburg ging Hude/Falkenburg am Ende mal wieder die Puste aus. Resultat war die dritte Niederlage in Serie.