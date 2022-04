Künftig nicht mehr an der Seitenlinie des Fußball-Regionalligisten SSV Jeddeloh: Ex-Bundesliga-Torhüter Oliver Reck. FOTO: imago images/foto2press Neues aus der Fußball-Szene Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst beim Avacon-Cup und Jeddeloh auf Trainersuche und | 22.04.2022, 09:44 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 22.04.2022, 09:44 Uhr

In Barsinghausen steht Ende Mai ein Turnierteil für Jugendauswahlmannschaften auf dem Programm, an dem auch der Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst antritt. Darüber hinaus spendeten NFV-Schiedsrichter zugunsten bedürftiger Menschen in der Ukraine und der SSV Jeddeloh befindet sich auf Trainersuche.