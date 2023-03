Die ehemalige Delmenhorsterin Vivien Endemann (am Ball, hier im Duell bei der TSG Hoffenheim) wechselt innerhalb der Bundesliga von der SGS Essen zum Meister und Pokalsieger. Foto: imago images/foto2press up-down up-down Neues aus der Fußball-Szene Kreis- und Bezirksliga am Freitag, Vivien Endemann nach Wolfsburg und | 30.03.2023, 13:59 Uhr Von Klaus Erdmann Jan von Holt | 30.03.2023, 13:59 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga beginnt der nächste Spieltag mit einem brisanten Derby in Delmenhorst und die B-Junioren des JFV Delmenhorst sind in der Osterpause gefordert.