Was für ein Spiel: Torwart Luis-Alberto Wilchez (links) und der Delmenhorster TB IV lieferten sich mit dem TuS Vielstedt um Daniel Schaan einen Schlagabtausch mit Seltenheitswert. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Hohes Unentschieden Endstand 6:6 – Kreisklassen-Spiel aus Delmenhorst bundesweit auf Rang drei Von Daniel Niebuhr | 23.08.2022, 18:15 Uhr

Der Delmenhorster TB IV und der TuS Vielstedt traten am ersten Spieltag der 5. Kreisklasse Oldenburg-Land/Delmenhorst gegeneinander an. Dabei schafften sie es in ein deutschlandweites Ranking.